Алаудинов объявил о победе России в СВО
Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил о победе России в спецоперации
Командир спецназа «Ахмат», заместитель Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО.
«Ответ однозначный: мы победили, — приводит высказывание генерал-лейтенанта Telegram-канал "Россия — страна героев!". — Да, нам предстоит еще много сделать. Де-факто есть, де-юре – еще надо поработать».
Апти Алаудинов добавил, что с 2022 года «идет очищение России». Он надеется, что «это очищение в конечном итоге приведет к нашей общей победе».
В июне командир «Ахмата» говорил, что Третья мировая война уже началась.