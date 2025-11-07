Алаудинов объявил о победе России в СВО

Командир спецназа «Ахмат», заместитель Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО.

«Ответ однозначный: мы победили, — приводит высказывание генерал-лейтенанта Telegram-канал "Россия — страна героев!". — Да, нам предстоит еще много сделать. Де-факто есть, де-юре – еще надо поработать».

Апти Алаудинов добавил, что с 2022 года «идет очищение России». Он надеется, что «это очищение в конечном итоге приведет к нашей общей победе».

В июне командир «Ахмата» говорил, что Третья мировая война уже началась.