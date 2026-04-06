Три четверти опрошенных россиян пожаловались на проблемы со сном

Согласно опросам медицинских сервисов, 77% россиян испытывают проблемы со сном. Каждый второй жалуется на дневную сонливость и частые ночные пробуждения. Многие не высыпаются из-за храпа, нарушений дыхания, скрежета зубов во сне и ночных кошмаров. Часть населения предпочитает лечиться самостоятельно, в том числе чаями и релаксацией.

Сервис «СберЗдоровье» опросил 25,5 тыс. своих пользователей. Выяснилось, что только 23% респондентов получают полноценный ночной отдых, 25% периодически сталкиваются с дневной сонливостью, а 52% регулярно испытывают повышенную сонливость. В 2025 году число пациентов, обратившихся с жалобами на нарушения сна, выросло год к году на 75%, при этом женщины обращались с такими вопросами втрое чаще мужчин. Чаще всего пользователи жаловались на последствия недостаточного отдыха: хроническую усталость, чувство разбитости, «туман в голове».

Тенденцию подтверждают данные Европейского медицинского центра (EMC). Он в марте провел опрос среди 1 тыс. жителей России. Лишь 13% заявили, что полностью высыпаются, 30% — «скорее недовольны» качеством сна, а 8% не высыпаются. Среди главных проблем — пробуждения среди ночи (об этом сказали 48% опрошенных), дневная сонливость (46%), трудности с засыпанием (39%). 10% сказали, что храпят громко и регулярно. Для улучшения качества сна, по данным ЕМС, россияне чаще всего используют травяные чаи, мелатонин, магний и другие добавки, а также медитации и снотворные.

