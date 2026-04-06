Граждане не могут забыться сном

77% россиян испытывают проблемы со сном — такие данные показали опросы медицинских сервисов. Каждый второй жалуется на дневную сонливость и частые ночные пробуждения. Многие не высыпаются из-за храпа, нарушений дыхания, скрежета зубов во сне и ночных кошмаров. Эксперты объясняют: после пандемии население постоянно испытывает стресс, что приводит к росту хронической бессонницы. Это видно и по росту жалоб пациентов. Причем часть населения предпочитает лечиться самостоятельно, в том числе чаями и релаксацией, и не знает о существовании сомнологов — врачей, занимающихся лечением сна. Недостаток ночного отдыха, обращают внимание эксперты, повышает риск развития диабета, депрессии и деменции.

Медицинская компания «СберЗдоровье» предоставила “Ъ” результаты исследования нарушений сна среди пользователей своего сервиса. Опрос 25,5 тыс. человек показал: только 23% респондентов получают полноценный ночной отдых, 25% периодически сталкиваются с дневной сонливостью, а 52% регулярно испытывают повышенную сонливость. Эксперты также изучили данные об онлайн-консультациях по вопросам, связанным со сном. Выяснилось, что в 2025 году число пациентов, обратившихся с жалобами на нарушения сна, выросло год к году на 75%, при этом женщины обращались с такими вопросами втрое чаще мужчин.

Среднемесячный рост обращений по проблемам сна к ИИ-помощнику «СберЗдоровья» в течение 2025 года составил 18%.

Чаще всего пользователи жаловались на последствия недостаточного отдыха: хроническую усталость, чувство разбитости, «туман в голове».

Вторую по популярности группу запросов составили трудности с засыпанием, утренние подъемы и частые пробуждения. Третью — состояния, которые беспокоят именно ночью: бруксизм (скрежет зубами), синдром беспокойных ног (неврологическое расстройство, при котором возникают неприятные ощущения в ногах и непреодолимое желание двигать ими для облегчения дискомфорта), сонный паралич (когда человек временно не может двигаться или говорить при засыпании или пробуждении) и ночные кошмары. Пользователи также интересовались дыхательными техниками для быстрого засыпания. Аналитики «СберЗдоровья» отмечают и рост числа детализированных запросов. Например, вместо «как быстрее уснуть» пользователи спрашивают, например, «может ли гипотиреоз (низкий уровень гормонов щитовидной железы.— “Ъ”) вызывать бессонницу?».

Тенденцию подтверждают данные опроса аналитического центра Европейского медицинского центра (EMC), проведенного среди 1 тыс. жителей России в марте 2026 года. Лишь 13% заявили, что полностью высыпаются, 30% — «скорее недовольны» качеством сна, а 8% категорически не высыпаются. 51% спят семь-восемь часов, 39% — пять-шесть часов. Среди главных проблем — пробуждения среди ночи (про это говорят 48% опрошенных), дневная сонливость (46%), трудности с засыпанием (39%). 10% сказали, что храпят громко и регулярно. У 4% респондентов наблюдается апноэ сна — потенциально опасное состояние, связанное с остановками дыхания во время сна. При этом лишь 5% опрошенных когда-либо обращались к сомнологу, а 20% вообще не знают о существовании таких специалистов. Для улучшения качества сна, по данным ЕМС, россияне чаще всего используют травяные чаи, мелатонин, магний (и другие добавки), а также медитации, релаксацию и снотворные. Треть предпочитают не использовать ничего и полагаться на естественное засыпание.

Сомнолог, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов подтверждает рост числа обращений пациентов с жалобами.

Причем в 90%, отмечает он, случаи острой бессонницы связаны с растянутыми во времени стрессами. Эксперт подчеркивает: после начала пандемии в 2020 году население постоянно испытывает стресс, и эта ситуация не меняется.

«Постоянная неопределенность и тревоги привели к тому, что можно говорить фактически о пандемии бессонницы,— указывает господин Бузунов.— Если до ковида ею страдали 10–15% пациентов, то сейчас — около 40%». Сомнолог объясняет, что есть острая бессонница после стресса (длится до трех месяцев и, как правило, проходит после лекарственной терапии), а есть хроническая, продолжительностью более трех месяцев, признаком которой является три и больше «плохих» ночей в неделю. У этого вида бессонницы может быть много разных причин, отмечает Роман Бузунов, включая дефициты витаминов, проблемы с функцией щитовидной железы и сахарный диабет. Для решения проблемы нужно проводить обследование и разбираться с источником.

Необходимая длительность сна определяется генетически и может составлять шесть-десять часов, отмечает сомнолог ЕМС Николай Ильин. В среднем, говорит он, взрослому человеку нужно семь-восемь часов отдыха в сутки, но ориентироваться следует на самочувствие. Хронические проблемы со сном, обращает внимание эксперт, не только влияют на качество жизни и настроение, но и повышают риски многих заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, ишемической болезни сердца, гипертонии, сахарного диабета и депрессии. Эксперт предостерегает от решения проблемы с помощью алкоголя или бесконтрольного приема снотворных — это лишь ухудшит положение. Иногда нарушения сна могут быть сигналом о более серьезных состояниях, требующих внимания врача, отмечает врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Теренина. Она напоминает про «базовые правила» гигиены сна: отказ от гаджетов за час до сна, ограничение физических нагрузок и плотного ужина за два-три часа до ночного отдыха, исключение кофеинсодержащих напитков и алкоголя, минимизация стресса, поддержание температуры 18–22°C и влажности около 50–60% в помещении. Если нарушения сна возникают регулярно или после ночного отдыха нет ощущения бодрости, Анастасия Теренина призывает обратиться на консультацию к неврологу или терапевту.

Наталья Костарнова