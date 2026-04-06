WSJ: ближневосточные страны выделят $24 млрд Paramount для поглощения Warner Bros.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), Катарское инвестиционное управление и компания L'imad Holding из Абу-Даби (ОАЭ) выделят до $24 млрд для поддержки Paramount Skydance в поглощении Warner Bros. Discovery. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников WSJ, наибольшую долю — до $10 млрд — предоставит PIF. Ближневосточные инвесторы не получат права голоса в объединенной компании. Ожидается, что участие этих фондов не повлечет за собой проверку со стороны Комитета по иностранным инвестициям в США или Федеральной комиссии по связи.

О сделке по приобретению Warner Bros Discovery стало известно в конце февраля. Paramount выкупит компанию за $110 млрд. Покупкой Warner Bros Discovery также интересовался Netflix, предлагавший $82,7 млрд.

Влад Никифоров