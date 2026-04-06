Мелони допустила дефицит энергоресурсов в Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в стране может возникнуть дефицит энергоресурсов. Об этом она заявила по итогам официального визита в страны Персидского залива.

Фото: Alessandra Tarantino / AP Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

«Когда в странах Персидского залива растет нестабильность, это влияет на стоимость энергии. …А если ситуация ухудшится, можно оказаться в ситуации нехватки всей необходимой нам энергии, даже в Италии»,— сказала госпожа Мелони (заявление опубликовано на YouTube-канале премьер-министра).

3 и 4 апреля Джорджа Мелони посетила страны Персидского залива, обеспечивающие поставки энергоресурсов в Италию. С лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара она обсудила восстановление судоходства в Ормузском проливе и варианты «остановки военной эскалации» в регионе.

Влад Никифоров