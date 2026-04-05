В Херсонской и Запорожской областях пропал свет

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram. Отключения произошли также в Запорожской области.

«Энергетики ведут аварийновосстановительные работы в Херсонской и Запорожской областях и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — заявил господин Сальдо.

Отключения электричества произошли также в части муниципалитетов Запорожской области. В частности, полностью обесточен оказался город Энергодар Запорожской области, сообщил глава города Максим Пухов.

К настоящему моменту электроснабжение Энергодара восстановили, отметил господин Пухов. Начался запуск оборудования на объектах тепло- и водоснабжения. «Энергетики выясняют причины отключения», — добавил глава Энергодара.

Сегодня премьер-министр ДНР Андрей Чертков сообщал, что почти 500 тыс. человек в регионе остались без света из-за украинских ударов. В Донецке обесточены оказались Центральный, Ворошиловский, Куйбышевский, Киевский и Буденновский районы. Перебои с электричеством наблюдались также в Макеевке, Мариуполе и Докучаевске. По словам господина Черткова, к настоящему моменту свет появился у жителей Донецка и Макеевки.