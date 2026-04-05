В КБР 4,1 млрд рублей инвестировали в первый этап вольфрамового проекта

В Кабардино-Балкарии реализовали первый этап проекта по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. Об этом сообщили в минпроме региона.

Объем внебюджетных инвестиций в проект составил 4,1 млрд руб. К проекту уже приложены лицензия на право пользования недрами, технико-экономическое обоснование с оценкой запасов месторождения, а также горнокапитальные выработки государственного унитарного предприятия «Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат». Сейчас идет второй этап проекта. Он предполагает создание производственного комплекса.

Кроме того, на объекте завершили строительство подъездной автодороги.

Мария Хоперская