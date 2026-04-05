В Роспотребнадзоре заявили о готовности разрешить посещение пляжей Анапы

Пресс-служба федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявила «Ъ», что при строгом соблюдении всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка ведомство готово разрешить использование пляжей и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях. 15 декабря 2024 года в Черном море потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего на анапское побережье выбросило мазут.

«Важно отметить, что в морской воде у побережья Анапы отклонений от санитарных норм не зафиксировано. Таким образом, при строгом соблюдении всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка, Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях. На протяжении всего туристического сезона будет проводиться плотный мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей», — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают мониторинг в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Пресс-служба отметила, что проведенные в марте исследования прибрежного песка показали, что даже при прогревании вредные вещества не выделяются.

Количество бронирований отелей и апартаментов в Анапе в период с 27 марта по 2 апреля выросло год к году в 3,5 раза, подсчитали в OneTwoTrip. Это существенно более заметный прирост, чем за семь дней с 20 по 26 марта — 85%. В туроператоре «Алеан» говорят о двукратном росте спроса на Анапу год к году. Неделя к неделе активность бронирований выросла на 10%. Оценка «Островка» — рост продаж на 69% год к году в период с 27 марта по 1 апреля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турист оттолкнулся от дна».