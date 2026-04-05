Турист оттолкнулся от дна

В конце марта — начале апреля количество бронирований размещения в Анапе увеличилось, по разным оценкам, в 2–3,5 раза год к году. Другие курорты черноморского побережья показывают более сдержанный рост, а Сочи продолжает терять туристов. Успех Анапы связан с ожидаемым открытием пляжей: восемь объектов уже начали готовить к сезону, а с оставшихся планируют снять ограничения до 1 июня. За счет высокого спроса стоимость размещения на курорте уже выросла на 20%.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Количество бронирований отелей и апартаментов в Анапе в период с 27 марта по 2 апреля выросло год к году в 3,5 раза, подсчитали в OneTwoTrip. Это существенно более заметный прирост, чем за семь дней с 20 по 26 марта — 85%. В туроператоре «Алеан» говорят о двукратном росте спроса на Анапу год к году. Неделя к неделе активность бронирований выросла на 10%. Оценка «Островка» — рост продаж на 69% год к году в период с 27 марта по 1 апреля.

Интерес к Анапе выше по сравнению с другими черноморскими курортами. Например, согласно OneTwoTrip, количество бронирований в Сочи в период с 20 марта по 2 апреля сократилось на 24% год к году. В «Алеане» 27 марта—2 апреля зафиксировали снижение на 13%. Крым, по данным туроператора, за тот же период показал прирост в 6%, Геленджик — прибавил 12%.

Анапа — один из ключевых российских курортов на Черном море. В 2024 году город посетили 5,5 млн человек, это 27,4% от общего числа гостей Краснодарского края. В 2025 году показатели сократились до 3 млн и 16,7% соответственно. Это было связано преимущественно с закрытием для купания части пляжей из-за разлива мазута в Керченском проливе в конце 2024 года. В этом году интерес к направлению начал восстанавливаться. На курорт могла переориентироваться в том числе часть аудитории Сочи (см. “Ъ” от 15 марта).

Новым импульсом для Анапы могли стать заявления об открытии с 1 июня местных пляжей. 27 марта об этом в интервью «Вестям» заявил вице-премьер Виталий Савельев. «Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования»,— сказал он. О том, что восемь галечных пляжей села Большой Утриш до «Высокого берега» Анапы скоро начнут готовить к открытию, в своем Telegram-канале в тот же день написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Роспотребнадзоре “Ъ” заявили, что ведомство готово разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях при строгом соблюдении всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка в рамках рекультивации. Проведенная работа по очистке дна и утилизации нефти позволяет уверенно рассчитывать на проведение летнего туристического сезона на всем побережье Черного моря, добавили там. В Роспотребнадзоре говорят, что мартовские исследования пляжного песка показали, что даже при его прогревании вредные вещества не выделяются. В морской воде отклонений от санитарных норма не зафиксировано. Мониторинг там будет вестись в течение всего летнего сезона.

В «Алеане» считают, что в зону готовящихся к открытию восьми пляжей Анапы попадает не так много отелей, и их выбирают в основном туристы без детей. В то же время основная часть гостей курорта — семьи, говорят там. К новостям об открытии основных пляжей к 1 июня после замены песка туристы и бизнес, по словам представителя компании, пока относятся с осторожным оптимизмом.

Руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly Сергей Васин не сомневается, что новость об официальном открытии пляжей Анапы в перспективе приведет к дополнительному росту спроса. Но аэропорт курорта по-прежнему закрыт, а многие туристы уже сформировали планы на лето — это будет сдерживать поток, рассуждает он. В «Алеане» обращают внимание на в целом нестабильное авиасообщение на юге России, информационный фон в регионе, рост цен на железнодорожную перевозку и ее ограниченный объем. Дополнительно на рынок давит общее снижение покупательной способности населения.

На активности бронирований может сказаться рост в моменте стоимости поездок за счет размещения. Уже сейчас Анапа — наиболее активно дорожающий российский курорт. Согласно «Островку», средняя стоимость ночи в городе, проданной в период с 27 марта по 1 апреля, на май—август составила 5,9 тыс. руб., прибавив 20% год к году. Показатель в два раза опережает средний прирост по Краснодару и Крыму — 10% год к году, до 6,9 тыс. руб. за ночь. Минимальный прирост показал Севастополь — на 3% год к году, до 6,1 тыс. руб. за ночь.

Средняя стоимость проданной ночи* на популярных черноморских курортах России на май—август 2026 года Курорт Стоимость (тыс. руб. за ночь) Изменение год к году (%) Анапа 5,9 20 Ялта 9,3 19 Геленджик 7,8 16 Феодосия 5,7 12 Сочи 6,8 10 Сириус 7,5 4 *Бронирования с 27 марта по 1 апреля 2026 года. Источник: «Островок».

Александра Мерцалова