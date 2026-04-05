На Дону мужчина получил срок за попытку сдать экзамен с микронаушником
В Ростове-на-Дону вынесли приговор местному жителю, который пытался сдать экзамен на права с микронаушником. Автомобилиста признали виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ). Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.
Фигуранта лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Он хотел пересдать теоретический экзамен, чтобы восстановить удостоверение. Однако первое тестирование он провалил, а на второе пришел с микронаушником. Его схему быстро раскрыли во время экзамена.
Суд приговорил фигуранта к двум годам ограничения свободы.