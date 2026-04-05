Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону мужчина получил срок за попытку сдать экзамен с микронаушником

В Ростове-на-Дону вынесли приговор местному жителю, который пытался сдать экзамен на права с микронаушником. Автомобилиста признали виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ). Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигуранта лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Он хотел пересдать теоретический экзамен, чтобы восстановить удостоверение. Однако первое тестирование он провалил, а на второе пришел с микронаушником. Его схему быстро раскрыли во время экзамена.

Суд приговорил фигуранта к двум годам ограничения свободы.

Мария Хоперская

