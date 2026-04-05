В Дагестане женщина погибла при разрушении дома из-за оползня

В селе Кирки в Дагестане под завалами дома обнаружили тело погибшей женщины. Дом был полностью разрушен из-за оползня. Об этом сообщил ТАСС глава Кайтагского района Запир Гасанов. Еще один мужчина пострадал, уточнил чиновник.

В Telegram господин Гасанов ранее сообщил, что еще два дома получили повреждения, «угроза сохраняется еще для пяти домов». Чиновник отметил, что в связи с обильными осадками еще «1 апреля принял решение ввести режим ЧС на уровне муниципалитета».