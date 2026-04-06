Интерьеры хлопнули дверцей

Минимальная стоимость меблировки двухкомнатной квартиры для потребителей за год выросла на 5,3%, до 258,6 тыс. руб. Цены увеличиваются из-за роста издержек и налоговой нагрузки. Потребительский спрос на продукцию в то же время снижается из-за сдержанных продаж жилья и стремления экономить. Производители вынуждены сокращать выпуск мебели.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В январе 2026 года минимальная стоимость меблировки двухкомнатной квартиры для потребителя составила 258,6 тыс. руб., увеличившись на 5,3% год к году, подсчитали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Согласно подсчетам «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), в январе—марте 2026 года медианный средний чек при покупке мебели и фурнитуры вырос на 7% год к году, до 21 тыс. руб.

Индекс меблировки АМДПР включает в себя 24 базовых предмета для семьи с двумя детьми для кухни, детской и совмещенной с гостиной спальни. Это две кровати для новорожденных, стенка, диван, стол, одежный шкаф, стулья, табуретки, по четыре навесных полки и тумбы-стола.

Заметнее всего, согласно АМДПР, за год подорожали табуреты для кухни — на 9,8% год к году, до 5,6 тыс. за четыре штуки. Кровати для новорожденных прибавили 8,5%, до 39,9 тыс. руб. за две. Кухонная поверхность из четырех тумб выросла в цене на 5,8%, до 30,5 тыс. руб., набор корпусной мебели — на 3,3%, до 45,5 тыс. руб. Президент АМДПР Александр Шестаков рост цен связывает с подорожанием комплектующих из-за санкций. Летом прошлого года в рамках 18-го пакета ограничений Евросоюз запретил поставки в Россию мебельной фурнитуры. К концу 2025 года производители мебели также начали повышать цены из-за предстоящего роста налоговой нагрузки, добавляют в организации.

Цены растут, несмотря на снижение спроса. Согласно «Платформе ОФД», в первом квартале 2026 года количество трансакций по покупке мебели в России сократилось на 14% год к году. По данным «СберИндекса», в феврале номинальные расходы потребителей на приобретение мебели и предметов интерьера сократились на 7,2% год к году. В марте ситуация усугубилась, и на неделе 23–29 марта речь шла уже о снижении на 9% год к году.

Потребители в целом стараются экономить, констатирует гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков. В таких категориях, как мебель, этот тренд, по его мнению, прослеживается более выраженно: речь о дорогостоящих покупках, требующих планирования. В Hoff говорят о снижении спроса на 7–9% год к году в январе—феврале, связывая это в первую очередь с ситуацией на рынке жилья. После завершения массовой льготной ипотеки российские застройщики сократили закупку мебели на 20–25% из-за низкого спроса (см. “Ъ” от 23 июля 2025 года).

Некоторые категории мебели показывают рост продаж. Например, в Hoff говорят об увеличении спроса на корпусные наборные библиотеки и напольные шкафы на 10% год к году. Положительные показатели также у модульных систем хранения, включая гардеробы. Сооснователь Mr.Doors Максим Валецкий также видит прирост в сегменте кухонь и мягкой мебели. Часть потребителей в рамках рационализации трат могли переориентироваться на покупку подержанной мебели. Согласно «Авито», в первом квартале 2026 года доля продаж мебели и декора в ресейле достигла 51%, увеличившись на шесть процентных пунктов год к году. Заметнее всего выросли продажи с рук элементов декора, ящиков и предметов освещения.

Сдержанные продажи не внушают оптимизма бизнесу. Согласно АМДПР, в 2025 году производство мебели в натуральном выражении выросло только на 1,1% год к году, в денежном — на 4,9%. Даже этот незначительный рост удалось поддержать за счет офисной мебели, производство которой увеличилось на 15,6% год к году. Выпуск бытовой мебели в это же время сократился на 3,3% (см. “Ъ” от 11 марта). Основатель «Асконы» Владимир Седов в интервью радио РБК ранее не исключал, что в 2026 году объем мебельного рынка сократится минимум на 25%, основываясь на опыте кризисов 2008 и 2014 годов.

Владимир Комаров, Алина Мигачёва