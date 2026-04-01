Из угля выкопали прибыль

Ослабление рубля повысило рентабельность экспорта российского энергетического угля, и при дальнейшем росте цен ожидается восстановление доходности поставок из западных портов. Но котировки и спрос сильно зависят от конфликта на Ближнем Востоке, поэтому благоприятная конъюнктура может сохраниться ненадолго.

Доходность экспорта энергетического угля из Кузбасса 16–20 марта выросла на 6–27% за тонну к предыдущей неделе в зависимости от порта, говорится в обзоре NEFT Research. Так, нетбэк поставок угля калорийностью 5500 ккал на 1 кг с Дальнего Востока увеличился на 20,6%, до 2,2 тыс. руб., угля 6000 ккал на 1 кг на этом базисе — на 6,1%, до 3,18 тыс. руб. на тонну. Нетбэк экспорта последней марки из портов Балтики вырос на 26,9%, до 1,96 тыс. руб. на тонну, из порта Тамань — на 16,9%, до 2,08 тыс. руб. на тонну.

Как отмечают в NEFT Research, маржинальность экспорта существенно подросла в результате ослабления рубля. По мнению аналитиков, рост цен может восстановить рентабельность дальнемагистральных поставок энергетического угля из западных портов России, хотя высокие ставки фрахта ограничивают возможности для арбитража. При стоимости угля высокой калорийности более $130 за тонну в Южной Корее на базисе CIF (включает расходы на страхование и фрахт) для судов Panamax (дедвейт 60–80 тыс. тонн) из Усть-Луги экспортный паритет может приблизиться к $65 на тонну. Это сопоставимо с доходностью поставок в Турцию, указывают в NEFT Research. Экспорт в Индию из западных портов, добавляют аналитики, все еще менее выгоден: цены на уголь из РФ на этом рынке держатся около $100 за тонну (CFR, с учетом фрахта).

Наибольший рост ставок фрахта 16–20 марта зафиксирован в порту Усть-Луга, следует из данных NEFT Research: перевозка в Турцию подорожала на 6,9%, до $26 за тонну. Аналитики связывают это с восстановлением ставок после смягчения ледовых ограничений. Фрахт по маршруту Тамань—Западная Индия подешевел на 1,4% за неделю, до $26,1 за тонну. Стоимость перевозки угля из порта Восточный в Китай снизилась на 4,1%, до $9,1 за тонну. Ставки на маршруте Ванино—Китай сократились на 3,4% за неделю, до $8,5 за тонну.

В последние дни в порту Усть-Луга фиксировались повреждения после атак БПЛА. 31 марта об этом сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По информации из оперативных источников, угольные терминалы не пострадали, но прогнозировать развитие ситуации в ближайшие недели никто не берется, говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что такой уровень рентабельности экспорта энергетического угля, особенно из западных портов, не наблюдался последние два года. Но, по его словам, рассчитывать на его сохранение вряд ли стоит. На китайском направлении цены на уголь 5500 ккал на 1 кг снижаются, поскольку Индонезия перестала придерживаться ранее установленных ограничений по добыче. Стоимость угля 6000 ккал на 1 кг, скорее всего, скорректируется с $135 до $115–120 за тонну, прогнозирует он.

Директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин говорит, что в условиях роста цен на нефть и газ уголь становится доступным энергоносителем, но с высокой долей вероятности этот тренд носит среднесрочный характер. Эксперт по транспорту и логистике Института экономики роста им. П. А. Столыпина Мария Никитина также отмечает, что рост цен на уголь вызван военными действия в Иране. По ее словам, тот же тренд наблюдался в начале пандемии, боевых действий на Украине, при прочих энергетических кризисах. По ее словам, в текущей ситуации угольщики могут как нарастить, так и снизить свои объемы, легко организовать и перенаправить груз в порты благоприятной конъюнктуры. Максим Шапошников отмечает, что повышенный интерес для российских экспортеров угля сегодня представляют Турция и Израиль, где сохраняется потребность в высококалорийных марках. Не исключено, что через трейдеров может возникнуть спрос на российский уголь со стороны Италии и Испании, однако говорить об этом уверенно пока преждевременно, говорит он.

Полина Трифонова