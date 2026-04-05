«Росатом» готовит новую эвакуацию сотрудников АЭС «Бушер» в течение недели

«Росатом» продолжит вывоз российских сотрудников с иранской АЭС «Бушер», как только будут созданы соответствующие условия. Об этом сообщил руководитель корпорации Алексей Лихачев. По его словам, следующая волна эвакуации может состояться уже на следующей неделе.

«У нас есть, конечно, план и А, и Б, и С. Будем реализовывать эти планы исходя из внешних угроз, но самое главное — из абсолютного приоритета жизни и здоровья наших товарищей», — отметил господин Лихачев (цитата по «Интерфакс»).

При этом глава корпорации сообщил, что среди сотрудников «Росатома» есть добровольцы, которые готовы остаться и продолжать работу «непосредственно в зоне боевых действий». Предыдущая группа эвакуированных сотрудников сегодня ночью будет на территории Армении, добавил он.

«Росатом» проводит эвакуацию российских сотрудников после начала операции США и Израиля в Иране. 4 апреля снаряд попал в ограждение АЭС «Бушер», в результате чего погиб сотрудник охраны и было повреждено одно здание. Примерно через 20 минут после атаки с АЭС выехали автобусы с 198 эвакуируемыми российскими специалистами. МИД России осудил обстрелы иранской АЭС и заявил, что ситуация «все ближе подходит к опасной черте».