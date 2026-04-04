Лихачев рассказал об эвакуации россиян после удара по АЭС «Бушер»

Примерно через 20 минут после атаки на иранскую атомную электростанцию «Бушер» оттуда выехали автобусы с 198 эвакуируемыми российскими специалистами, сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, их везут в сторону границы Ирана с Арменией.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев

«Планируется, что в течение 2,5-3 суток наши товарищи безопасно пересекут практически весь Иран и окажутся у себя дома», — цитирует Лихачева «Интерфакс». Вылет россиян запланирован из аэропорта Еревана.

Утром снаряд попал в ограждение АЭС, в результате чего погиб один сотрудник охраны и было повреждено боковое здание, сообщила Организация по атомной энергии Ирана. В МАГАТЭ отметили, что сообщений о повышении уровня радиации не поступало. Глава агентства Рафаэль Гросси вновь призвал к «максимальной военной сдержанности», чтобы предотвратить риск ядерной аварии. Сегодняшняя атака стала четвертой с начала войны.

«Росатом» проводит эвакуацию российских сотрудников после начала операции США и Израиля в Иране. Как ранее говорил Лихачев, до конца этой недели был запланирован вывоз последней группы россиян — более 200 специалистов и членов их семей. Российский МИД осудил обстрелы иранской АЭС, заявив, что ситуация «все ближе подходит к опасной черте». АЭС «Бушер» — первая атомная электростанция в Иране и на всем Ближнем Востоке, построенная при участии «Росатома».