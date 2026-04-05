В Азовском море затонул сухогруз с пшеницей

Судно с грузом пшеницы затонуло в Азовском море. Подтверждена гибель одного человека, еще не сколько пропали без вести. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Потерпело крушение судно типа "Волго-Балт" ... Экипаж покинул борт и смог добраться до берега Херсонской области», — написал губернатор Сальдо в Telegram.

По предварительным данным, старший помощник капитана 1991 года рождения погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа неизвестно.