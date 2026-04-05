После обрушения дома в Махачкале под угрозой оказались еще четыре многоэтажки

Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место обрушения многоквартирного дома в Махачкале. Об этом сообщила его пресс-служба.

«В результате ливня и подтопления жилой дом деформировался. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — указано в сообщении.

По оценкам специалистов, «сохраняется опасность для соседних объектов». Из обрушившегося дома эвакуировали около 300 жильцов. Жителям планируется предоставить места в пункте временного размещения.

Сохраняется угроза обрушения четырех многоэтажных домов, территория оцеплена, уточнили в мэрии. Городские власти ранее сообщили, что спасатели приступили к эвакуации жителей второго дома.