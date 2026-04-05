ТАСС: два человека погибли при атаке на сухогруз в Азовском море

Два человека погибли в результате атаки БПЛА на сухогруз с пшеницей, который затонул в Азовском море. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Десять членов экипажа эвакуировались в лодку-капсулу, после чего добрались до Херсонской области, сообщили в службах. Судно в момент атаки находилось в 300 морских милях к северу от Керчи.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при крушении сухогруза погиб один человек — старший помощник капитана 1991 года рождения. По его словам, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.