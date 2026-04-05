Трамп сообщил о спасении второго пилота сбитого в Иране истребителя

Вооруженные силы США спасли второго пилота истребителя F-15, сбитого 3 апреля в Иране. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в Truth Social.

Президент США Дональд Трамп

«Мы его спасли! Мои сограждане-американцы, за последние несколько часов Вооруженные силы США провели одну из самых дерзких поисково-спасательных операций в истории страны, чтобы спасти одного из наших выдающихся офицеров экипажа, который также является высокоуважаемым полковником»,— написал Дональд Трамп. Военнослужащий получил ранения, однако с ним все будет в порядке, сообщил президент.

Пилот находился «в тылу врага, в коварных горах Ирана», где его преследовали иранцы, «подбираясь все ближе с каждым часом», заявил Дональд Трамп. Местоположение американца круглосуточно отслеживали военнослужащие США, а его спасение тщательно планировали, отметил он. Президент сообщил, что для спасения пилота по его распоряжению в Иран направили десятки самолетов.

«Эта удивительная поисково-спасательная операция дополняет успешное спасение еще одного храброго пилота, проведенное вчера, о котором мы не сообщали, чтобы не поставить под угрозу вторую операцию»,— написал президент. Он добавил, что США никогда не оставят американского военнослужащего на поле боя.

После того как Иран сбил над своим воздушным пространством F-15, двое членов экипажа катапультировались, что спровоцировало гонку между Ираном и США по поиску летчиков, писала газета The Telegraph. Иранские СМИ сообщали 3 апреля, что одного из пилотов взяли в плен, однако позже в стране объявили вознаграждение за его поимку. Одного из летчиков спасли спустя несколько часов, сообщил Axios. Местонахождение второго пилота долгое время оставалось неизвестным — по данным издания, на его поиски ушло более суток.