В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

В Ярославской области в ночь на 5 апреля объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем канале в Max.

Сообщение было опубликовано в 02:04. Губернатор призвал ярославцев сохранять спокойствие и принять стандартные в таких случаях меры безопасности.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки»,— написал Михаил Евраев.

Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Ярославля, сообщили в ведомстве в 03:53. В последний раз режим беспилотной опасности в Ярославской области был объявлен в ночь на 28 марта. Тогда регион атаковали более 30 беспилотников.

Антон Голицын