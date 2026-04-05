В Дербенте из-за паводков провели гиперхлорирование воды

После ливневых дождей в дагестанском Дербенте провели гиперхлорирование воды, сообщила городская администрация. Там добавили, что в ближайшие два-три дня жителям рекомендовано пить только кипяченую воду.

«Ливневые дожди привели к обильным паводкам. Вследствие этого произведено гиперхлорирование бассейнов Кайтаг-Дербентского, Самур-Дербентского водоводов»,— указано в сообщении администрации.

Управление СКР по Дагестану сообщало, что в начале апреля из-за возможного отравления водой за медицинской помощью обратились более 30 жителей Каспийска. Управление Роспотребнадзора опровергло информацию. При этом служба сообщила, что в селе Карабудахкент после возможного отравления водой госпитализированы 25 человек.