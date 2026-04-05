В Дагестанском селе после отравления водой госпитализированы еще пять человек

После отравления питьевой водой в дагестанском селе Карабудахкент госпитализированы 25 человек, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Ранее было известно о 20 госпитализированных.

«Специалисты устанавливают причины случаев заболевания в селе Карабудахкент, на месте работает противоэпидемическая бригада... Состояние пациентов оценивается как стабильное, тяжелых случаев нет»,— указано в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор также опроверг информацию о том, что массовое отравление водой произошло в Каспийске. «На данный момент фактов обращения в медицинские учреждения города с признаками интоксикации, вызванной качеством воды, не зафиксировано»,— пояснили там.

О том, что из-за возможного отравления водой за медицинской помощью обратились более 30 жителей Каспийска, сообщало управление СКР по Дагестану. Прокуратура республики уточняла, что отравившиеся с признаками острой кишечной инфекции доставлены в Карабудахкентскую ЦРБ.

В конце марта на Северном Кавказе, в том числе в Дагестане, из-за сильных дождей начались наводнения. Минздрав республики рекомендовал местным жителям пить только кипяченую и бутилированную воду. В зонах ЧС началась вакцинация от гепатита А. Пациенты с признаками кишечной инфекции начали обращаться к медикам со 2 марта.