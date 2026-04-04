Более 30 человек отравились водой в дагестанском Каспийске

Более 30 жителей города Каспийска в Дагестане обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. По предварительным данным регионального управления СКР, они отравились водой.

Следователи начали проверку по факту массового отравления граждан. Сотрудники СКР устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, следует из пресс-релиза ведомства.

В конце марта на Северном Кавказе, в том числе в Дагестане, начались наводнения из-за сильных дождей. В республике подтопило около 3,5 тыс. жилых домов. Минздрав региона рекомендовал жителям употреблять только кипяченую или бутилированную воду.