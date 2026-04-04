Около 40 тыс. жителей Запорожской области остались без света из-за обстрелов

Около 40 тыс. человек остались без электричества в Запорожской области, заявил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, прошлой ночью энергетическая инфраструктура региона подверглась массированным атакам Вооруженных сил Украины.

Электричество восстанавливают 16 аварийных бригад. В юго-западной части Запорожской области работы будут завершены в ближайшие сутки, написал господин Балицкий в Telegram-канале.

При ударах ВСУ в ночь на 4 апреля было повреждено несколько энергетических объектов Запорожской области, сообщал губернатор. Все объекты здравоохранения и критической инфраструктуры были переведены на резервные источники электроснабжения.