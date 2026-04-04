ВСУ нанесли массированные удары по энергоинфраструктуре Запорожской области

Энергетическая инфраструктура Запорожской области минувшей ночью подверглась массовым атакам со стороны украинских военных. В результате обстрелов поврежден ряд объектов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Все больницы и объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, подчеркнул глава области.

Энергетики сейчас делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение как можно большего числа потребителей. О сроках завершения работ пока не сообщается.