Россиянка пострадала при ударе беспилотника по Абу-Даби

При ударе беспилотника по Абу-Даби пострадала россиянка, проживающая в ОАЭ. Об этом сообщило посольство России в Объединенных Арабских Эмиратах.

Женщина сама обратилась за медицинской помощью. Госпитализация не потребовалась. «Ее состояние опасений не вызывает»,— указано в сообщении посольства в Telegram-канале.

По данным эмиратского Минобороны, при ударах Ирана по ОАЭ пострадали 217 человек с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Среди них есть россияне. Генконсульство России в Дубае сообщило, что не получало информации о пострадавших российских гражданах.