«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в Кубке Англии

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Ливерпуль» со счетом 4:0 в четвертьфинале Кубка Англии, уверенно выйдя в следующую стадию турнира. Ключевую роль в победе хозяев сыграл нападающий Эрлинг Холанд, оформивший хет-трик.

Норвежский форвард отличился на 39-й минуте, реализовав пенальти, а затем забил еще дважды — в добавленное к первому тайму время и на 57-й минуте. Еще один мяч на 50-й минуте забил Антуан Семеньо. «Ливерпуль» имел шанс сократить отставание, однако на 64-й минуте Мохамед Салах не реализовал пенальти — его удар парировал вратарь Джеймс Траффорд.

Матч стал 221-й встречей соперников в истории. После этой победы на счету «Манчестер Сити» 63 победы при 110 поражениях и 58 ничьих. В последний раз команда добивалась столь крупного успеха над «Ливерпулем» в июле 2020 года в рамках Английской премьер-лиги.

Для «Ливерпуля» поражение стало одним из самых крупных за последние годы. Ранее команда не пропускала четыре мяча в одном матче с ноября 2025 года, когда уступила ПСВ в Лиге чемпионов.

В других четвертьфинальных матчах турнира сыграют «Саутгемптон» и «Арсенал», «Челси» и «Порт Вейл», а также «Вест Хэм» и «Лидс».