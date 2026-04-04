Митрополит призвал обучать свердловских старшеклассников православной культуре

В старших классах школ Свердловской области необходимо ввести «Основы православной культуры» для изучения «вопросов смысла жизни, которые Бог открыл нам», заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в эфире телеканала «ОТВ». По его словам, темы, которые поднимаются в ходе освоения предмета, «гораздо важнее, чем вопросы этики, этикета или даже знания или незнания обществознания». «Это серьезный фундамент, зная который, человек не совершит преступлений, о которых рассказывают на уроках обществознания»,— заверил митрополит.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Он добавил, что «Основы православной культуры» преподается только в начальной школе. «46% всех четвероклассников страны изучают предмет и знакомятся с этими темами в школе. При статистике 75% людей, которые ассоциируют себя с православным христианством в стране, то они и должны знать основы своей веры»,— подчеркнул митрополит. Он отметил, что в Екатеринбурге и Свердловской области увеличивается число учителей, которые «способны интересно пропадать» «Основу православной культуры», и школьников, которые «воспринимают на уроках это научение».

«Время и мудрость, свойственные нашему народу, они расставляют все по своим местам. У нас в программе появляются замечательные и полезные предметы, в том числе курс "Духовно-нравственная культура России", сокращенно "ДНК России", он поможет учителям и детям открыть для себя фундаментальные ценности, свойственные нашему народу»,— заверил митрополит.

Ранее, в октябре 2025 года, школы Екатеринбурга и Екатеринбургская епархия заключили соглашение, в рамках которого педагоги должны были пройти курсы повышения квалификации по программам «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Как тогда сообщили в мэрии, к изучению «Основ православной культуры» приступили 32% четвероклассников города. «Это ориентиры для жизни, для верной жизни, поэтому этот модуль очень важен»,— подчеркнула на тот момент директор департамента образования мэрии Инна Гумбатова.

Василий Алексеев