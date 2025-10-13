Екатеринбургская епархия обучит педагогов преподаванию основ православия

Школы Екатеринбурга и Екатеринбургская епархия заключили соглашение, в рамках которого педагоги пройдут курсы повышения квалификации по программам «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», сообщили в мэрии. Помимо этого учителя примут участие в научных конференциях, тематических лекциях и семинарах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Документ подписали директор департамента образования администрации Екатеринбурга Инна Гумбатова, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и директор Екатеринбургского дома учителя Мария Зорина.

По данным мэрии, в новом учебном году «Основы православной культуры» изучают 32 % от общего количества учащихся четвертых классов. Увеличилось количество школ, реализующих данный предмет в Орджоникидзевском, Академическом, Верх-Исетском и Ленинском районах. Лидером стал Октябрьский район, где 80,8 % четвероклассников изучают «Основы православной культуры».

«Это ориентиры для жизни, для верной жизни, поэтому этот модуль очень важен»,— отметила Инна Гумбатова.

Полина Бабинцева