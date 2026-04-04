fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Российский призер чемпионата мира по биатлону Поршнев завершил карьеру

Российский биатлонист, призер чемпионата мира Никита Поршнев принял решение завершить спортивную карьеру. О своем уходе из спорта он сообщил на Югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске. Спортсмен объяснил ТАСС, что больше не может выдерживать прежние нагрузки по состоянию здоровья, а также хочет больше времени уделять семье и дому.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Поршнев — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в эстафете, серебряный медалист чемпионата Европы 2022 года в спринте, многократный чемпион России. На Универсиаде-2019 в Красноярске он завоевал золото в индивидуальной гонке, серебро в пасьюте и бронзу в спринте.

Российские и белорусские биатлонисты с 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

