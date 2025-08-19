В Ульяновске возбуждено уголовное дело о необеспечении детей-инвалидов спецссистемами

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц регионального минздрава, не обеспечивших детей-диабетиков специальными средствами непрерывного мониторинга глюкозы (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до года исправительных работ или до трех месяцев ареста). Об этом во вторник сообщило СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, проверкой установлено, что в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года «должностные лица регионального минздрава не обеспечили закупку и выдачу средств непрерывного мониторинга глюкозы детям, страдающим диабетом первого типа».

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что 6 августа в сообществе «Диамамы» соцсети «ВКонтакте» было размещено обращение родителей детей-диабетиков к правительству РФ, Генпрокуратуре, СУ СКР и региональному минздраву, в котором они заявили о «критической ситуации», сложившейся с обеспечением их детей специальными датчиками системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Такой датчик крепится на теле и обеспечивает непрерывный контроль глюкозы. По данным маркетплейсов, стоимость датчика, рассчитанного на две недели работы, в зависимости от комплектации — от 5 тыс. руб. до 9 тыс. руб.

Родители сообщают, что в 2025 году в регионе на 450 больных детей закуплено только 1010 датчиков НМГ — «этого хватило лишь на один месяц». Родители полагают, что чиновники регионального минздрава либо неправильно рассчитывают потребность, либо проводят закупки несвоевременно, либо намеренно занижают объемы.

В пятницу прошлой недели глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному СУ СКР провести проверку в связи с обращениями жителей региона, сообщивших о ненадлежащем медицинском обеспечении детей-инвалидов в Ульяновской области. Ведомство отмечало, что «на протяжении нескольких месяцев» детям-диабетикам не предоставляются необходимые медизделия, а «многочисленные обращения родителей в компетентные органы результатов не принесли».

В конце минувшей недели в ответе на запрос «Ъ-Волга» региональный минздрав фактически подтвердил наличие проблемы, заверив, что принимаются усилия к исправлению ситуации, организуются закупки, которые обеспечат наличие спецсистем НМГ до конца года. Однако на вопрос, в чем причина срывов закупок и кто в этом виновен, министерство не ответило, лишь заметив, что закупки осуществляются «по заявкам медорганизаций, в рамках выделяемых финансовых средств».

Сергей Титов, Ульяновск