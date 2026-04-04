В трех округах Белгородской области появятся противодроновые коридоры

В Белгородской области началась установка противодроновых коридоров в трех приграничных муниципалитетах — Шебекинском, Борисовском и Грайворонском округах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем утреннем обращении в Telegram.

Работы по монтажу стационарных конструкций уже ведутся при поддержке Министерства обороны. Кроме того, региональные власти рассматривают возможность развертывания мобильных передвижных противодроновых коридоров, которые производятся промышленным способом. По словам губернатора, уже наладили контакт с заводом-изготовителем для оценки возможностей поставок и внедрения таких систем.

Белгородская область направила заявку в федеральное правительство на финансирование установки 50 км противодроновых коридоров. Гладков выразил надежду на быстрое принятие решения Правительством РФ, что позволит в кратчайшие сроки усилить защиту жителей приграничных территорий.