Застройщик спешит на вызов

Основной владелец девелоперской ГК ФСК Владимир Воронин консолидировал 100% в выездной медицинской службе «Врач на дом» стоимостью более 450 млн руб. Ему перешли 20%, ранее подконтрольных Анатолию Макееву и Игорю Школьникову. Такие сервисы развиваются за счет интереса со стороны страховых компаний: спрос пациентов на надомное обслуживание есть, но частным клиникам отправлять к ним врачей невыгодно.

Владимир Воронин 1 апреля увеличил долю в ООО «Врач на дом» с 80% до 100%, следует из данных ЕГРЮЛ. Из бизнеса вышли Анатолий Макеев и Игорь Школьников, которым принадлежало по 10% в компании. Гендиректор «ABC-медицины» (также входит в периметр бизнеса Владимира Воронина, занимается развитием «Врача на дом») Артем Мелихов пояснил “Ъ”, что партнеры приняли решение покинуть компанию, сосредоточившись на собственных проектах.

Сделка прошла на рыночных условиях, отметил господин Мелихов. Параметры он не уточнил. Оперативно связаться с господами Макеевым и Школьниковым “Ъ” не удалось. Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков говорит, что весь бизнес «Врача на дом» стоит 456 млн руб., 20% в нем — 90 млн руб. с учетом дисконта за миноритарную долю. Директор практики оценки бизнеса и активов Neo Татьяна Пушкова оценивает 20% в 70–100 млн руб.

Владимир Воронин известен преимущественно на девелоперском рынке как основатель и основной владелец ГК ФСК. Группа на пятом месте по объему текущего строительства в России: в марте объем предлагаемого ею жилья составлял 1,9 млн кв. м, следует из данных ЕРЗ.РФ. Сеть «ABC-медицина» Владимир Воронин сейчас развивает самостоятельно с членами семьи. До осени 2024 года его партнером был Олег Кайбелов (см. “Ъ” от 6 ноября 2024 года). «ABC-медицина» включает три московские многопрофильные клиники и один диагностический центр. В декабре 2025 года она выкупила бизнес «Ниармедик». Это 14 клиник, которые перейдут под бренд «АВС-медицины».

ООО «Врач на дом» существует с 2015 года и специализируется на надомном обслуживании пациентов, выполняя около 100 тыс. медицинских услуг в год. Выручка компании в 2025 году составила 316,9 млн руб., прибавив год к году 41%, чистая прибыль выросла на 53,8%, до 76,2 млн руб., следует из СПАРК. Стратегия развития «АВС-медицины» со сменой состава учредителей «Врача на дом», по словам Артема Мелихова, не изменилась.

Татьяна Пушкова называет «Врача на дом» привлекательным для инвесторов: маржинальность компании составляет 20% при среднерыночной — 15%. Она предполагает, что обеспечивать показатель может наличие в штате собственных врачей.

Иван Пешков поясняет, что сервис заключает со специалистами прямые контракты, в то время как другие выездные медицинские службы, например DocDoc и Prodoctorov, работают как агрегаторы по договорам с клиниками.

У выездных медицинских служб есть своя ниша, говорит гендиректор «Центральной поликлиники на Ленинградке» Мария Коломенцева. Она объясняет, что для коммерческих клиник такой формат убыточен. Для его развития им нужно содержать транспорт либо постоянно нести расходы на такси, планировать маршруты, говорит госпожа Коломенцева. Проблемой направления эксперт считает сезонность: зимой спрос на вызовы всегда выше.

Мария Коломенцева считает, что выездные врачебные службы востребованы в первую очередь в Москве за счет большого рынка добровольного медицинского страхования. Специальные сервисы могут предоставлять такой сервис дешевле, чем частные клиники, поясняет господин Пешков.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова, Виктория Колганова