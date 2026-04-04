Bloomberg: китайские богачи скупают элитное жилье в столице Зимбабве

Состоятельные граждане Китая активно инвестируют в дорогую недвижимость в Хараре, превращая столицу Зимбабве в новое привлекательное направление для своего капитала. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации риелторов, спрос на дома стоимостью от $500 тыс. до $2 млн в престижных районах города резко вырос. Агентства недвижимости даже нанимают сотрудников со знанием китайского языка. Сделки часто проводятся за наличные, что дает покупателям преимущество на переговорах и позволяет обходить строгий валютный контроль. В отличие от других развивающихся стран, куда едут в основном малоквалифицированные китайские рабочие, в Зимбабве приезжают топ-менеджеры и предприниматели, связанные с горнодобывающей промышленностью.

Китайские компании уже доминируют в литиевом секторе страны, вкладываются в энергетику, банковское дело и инфраструктуру. Вслед за бизнесом в Хараре появляются китайские рестораны, торговые центры и казино. Часть старожилов элитных районов недовольна тем, что новые владельцы перестраивают исторические дома, игнорируя местные строительные нормы. Однако эксперты видят в притоке китайских инвестиций больше плюсов: в то время как западный капитал ушел из-за долговых проблем и гиперинфляции, Китай помогает экономике Зимбабве.