Атака на энергообъекты привела к отключению света на юге Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали энергетическое оборудование в южной части региона. Произошло отключение электроэнергии.

«Кратковременные отключения в ходе ремонтных работ могут повторяться»,— уточнил Евгений Балицкий в Telegram-канале. Сколько именно населенных пунктов остались без электричества, он не написал.

Мэр Энергодара Максим Пухов позднее сообщил о налете дронов на город. По его словам, один из них ударил по жилому дому. Еще один дрон ударил по вышке сотовой связи.