Трамп назвал крушение истребителя над Ираном частью войны

Президент США Дональд Трамп сказал, что крушение американского истребителя над Ираном — неотъемлемая часть войны. По его словам, инцидент никак не повлияет на переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

«Нет (не повлияет на переговоры,— "Ъ"), совсем нет. Это война. Мы на войне»,— сказал господин Трамп телеканалу NBC News. Говорить о крушении американского истребителя подробнее он отказался.

По информации CNN, 3 апреля Иран сбил истребитель F-35. Об этом же заявлял Корпус стражей исламской революции Ирана. Как утверждает КСИР, один из двух пилотов захвачен в плен. Позднее The New York Times и иранские СМИ писали, что силы ПВО Ирана подбили американский штурмовик A-10. NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Иран также ударил по двум американским вертолетам, которые участвовали в поисках сбитого F-35.