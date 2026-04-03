NBC News: Иран ударил по двум вертолетам США из поисковой миссии F-15

Иранские военнослужащие ударили по двум американским вертолетам, которые участвовали в поиске сбитого истребителя F-15. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на американского чиновника. По его информации, члены экипажа вертолетов в безопасности.

Иран сбил американский истребитель 3 апреля. Корпус стражей исламской революции заявил, что сбил F-35. CNN сообщил, что речь идет о F-15. CBS News уточнял, что сбили модель F-15E.

КСИР утверждает, что один из двух пилотов захвачен. Второй спасен силами США, сообщил CBS News. В тот же день вблизи Ормузского пролива сбили американский штурмовик A-10, заявила армия Ирана и The New York Times со ссылкой на источник.