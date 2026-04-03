Матвиенко: «мы не будем flexible»

Россия не будет гибкой по отношению к странам ЕС, которые предоставят ВСУ воздушное пространство для ударов по ее территории. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы получаем новые террористические акты, нападения на нашу энергоинфраструктуру, на гражданские объекты и на людей. И мы не будем flexible для всех, мы не будем поддаваться угрозам европейцев или кого-либо. Мы сделали очень жесткие предупреждения этим странам»,— сказала госпожа Матвиенко в интервью ИС «Вести».

В Кремле допустили, что Украина может использовать страны ЕС и НАТО «втемную» для пролетов беспилотников. Сообщения о дронах фиксировались в европейских государствах, включая страны Балтии. Валентина Матвиенко указала, что Литва не давала Украине разрешения на пролет БПЛА. Эстония также выступила с аналогичным заявлением.