Fars: Иран проигнорировал предложение США о 48-часовом перемирии

США 2 апреля через посредника предложили Ирану прекратить огонь на 48 часов, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источник. По его информации, Тегеран не дал ответа на предложение.

«Ответ Ирана на это предложение был представлен не в письменной форме, а скорее на поле боя, где продолжались массированные обстрелы»,— пишет Fars. Американская сторона эту информацию не комментировала.

В ночь на 2 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «чрезвычайно сильным ударом» в ближайшие две-три недели. 3 апреля Иран сбил на территории республики американский истребитель. КСИР утверждает, что один из двух пилотов захвачен. Второй спасен силами США, сообщали американские СМИ. В тот же день в районе Персидского залива был сбит американский штурмовик A-10 Warthog, пишет The New York Times.

