Глава NASA рассказал о миссиях по поиску инопланетян

Глава NASA Джаред Айзекман назвал поиск инопланетян одной из основополагающих задач. По его словам, с этой целью агентство изучает планеты в других звездных системах с помощью космических телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб».

Джаред Айзекман

Фото: Terry Renna / AP

«Это нечто основополагающее. Есть пара основополагающих вещей. Безусловно, попытка раскрыть секреты Вселенной — одна из них. Я бы назвал это величайшим приключением в истории человечества. И кто знает, на какие вопросы мы могли бы ответить в ближайшие годы»,— сказал господин Айзекман в интервью Politico.

Белый дом в проекте бюджета на 2027 финансовый год предложил сократить бюджет NASA на 23%, до $18,8 млрд. $8,5 млрд в бюджете заложено на программу Artemis, которая предполагает высадку астронавтов на Луну к концу 2028 года.

