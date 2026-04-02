Американцы проведают Луну

В ночь на 2 апреля с космодрома на мысе Канаверал (США) стартовала миссия Artemis II — первый более чем за 50 лет полет людей за пределы околоземной орбиты. Корабль Orion с четырьмя астронавтами направился к Луне по траектории свободного возвращения без посадки: экипаж проведет в полете около десяти суток и пролетит на расстоянии нескольких тысяч километров от поверхности спутника. Миссия рассматривается как ключевой этап подготовки к последующим пилотируемым полетам и должна подтвердить готовность США к возвращению человека на Луну.

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Жители Нью-Йорка наблюдают в прямом эфире запуск миссии Artemis II, 1 апреля

Запуск состоялся в 1:35 мск с площадки 39B Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Примерно через три минуты после старта от сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) отделились твердотопливные ускорители, а на девятой минуте — первая ступень. Произведя ряд маневров, Orion вышел на высокоэллиптическую околоземную орбиту, развернул солнечные батареи и приступил к проверке систем. А около 5:00 мск корабль отделился от верхней ступени ракеты и перешел к автономному полету.

Первые часы космической работы экипажа в составе астронавтов NASA Рида Уайзмана, Виктора Гловера и Кристины Кох, а также Джереми Хансена из Канадского космического агентства не обошлись без проблем. Им пришлось устранять неисправность системы утилизации отходов (туалета). Как сообщили в NASA, проблема была выявлена примерно через два часа после старта в ходе штатной проверки систем жизнеобеспечения и не повлияла на выполнение программы. Сейчас работоспособность системы восстановлена.

Следующий ключевой этап — разгонный маневр для выхода на траекторию полета к Луне — запланирован на 3 апреля (ориентировочно в 3:00–5:00 мск). К этому моменту корабль выполнит маневры по увеличению высоты орбиты, включая подъем апогея (наиболее удаленной от Земли точки орбиты), до десятков тысяч километров. После разгонного импульса начнется перелет к спутнику Земли. К 6–7 апреля корабль достигнет максимального удаления от Земли — более 400 тыс. км, а затем пройдет вблизи Луны на расстоянии около 7,4 тыс. км от ее поверхности, выполнив облет спутника без выхода на его орбиту по траектории свободного возвращения (без использования тяги двигателей, лишь за счет гравитации Луны). После этого Orion возьмет обратный курс к Земле: ориентировочно 10–11 апреля ожидается вход в атмосферу, затем корабль выполнит торможение, раскроет парашютную систему и совершит приводнение в Тихом океане у западного побережья США.

Миссия Artemis II станет первой пилотируемой проверкой связки ракеты SLS и корабля Orion в условиях дальнего космоса. В частности, в ходе полета планируется оценить работу систем жизнеобеспечения, навигации и теплозащиты, а также влияние на экипаж факторов глубокого космоса. Отдельное внимание уделяется радиационной нагрузке: на борту установлено множество датчиков и персональных дозиметров, а также предусмотрены зоны дополнительной защиты экипажа.

Эксперты указывают и на более широкий контекст программы. По их оценке, после более чем полувекового перерыва в пилотируемых полетах за пределы околоземной орбиты (последняя американская экспедиция на Луну Apollo 17 состоялась в декабре 1972 года) космической отрасли фактически приходится заново нарабатывать часть компетенций, утраченных после завершения программы Apollo. «Мы заново учимся, но уже с новыми технологиями»,— пояснял глава компании Astrobotic Джон Торнтон в ходе трансляции NASA. Таким образом, миссия Artemis II станет испытательным этапом, по итогам которого будет оценена готовность США к возвращению человека на Луну и дальнейшему развитию программ дальнего космоса.

В свете этой логики была пересмотрена и архитектура программы. Если ранее предполагалось, что следующей миссией станет посадка на Луну, то теперь Artemis III планируется как этап отработки операций на окололунной орбите, включая стыковку с лунными посадочными модулями. Первое прилунение перенесено на Artemis IV, что по задумке специалистов NASA позволит разделить ключевые задачи и снизить риски. Кстати, сама миссия Artemis II тоже неоднократно переносилась: первоначально запуск планировался на 2024 год, но был отложен сначала для доработки ряда систем корабля Orion, а затем из-за проблем, выявленных во время предпусковых испытаний ракеты-носителя.

Дмитрий Сотак