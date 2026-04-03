Reuters: США пересмотрели поставки лекарств от ВИЧ и малярии беднейшим странам

США меняют систему поставок медицинской помощи беднейшим странам, что повышает риск перебоев в обеспечении препаратами от ВИЧ и малярии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и внутреннее письмо. Речь идет о втором возможном сбое жизненно важных услуг за чуть более чем год.

До 2024 года поставки шли через программу Global Health Supply Chain Program под управлением компании Chemonics. С 2016 года она обеспечивала поставки на сумму свыше $5 млрд в 90 стран, главным образом Африки и Азии.

Работа программы была приостановлена, когда президент США Дональд Трамп заморозил финансирование гуманитарных программ по всему миру в январе прошлого года. Это привело к тому, что поставки на миллионы долларов застряли в портах и на складах. Позднее часть операций возобновили.

Правительство США сократило и изменило форму иностранной помощи, ликвидировав Агентство США по международному развитию (USAID), урезав бюджеты и перейдя напрямую к двусторонним соглашениям с другими странами. Госдепартамент потребовал от сотрудников в 17 странах Африки и на Гаити прекратить участие в программе к 30 мая.

Собеседники агентства предупредили, что скорость изменений может привести к дефициту или перебоям в поставках жизненно необходимых товаров в отдельных странах. Другие источники сообщили, что США обсуждают передачу функций The Global Fund (Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией), который ежегодно управляет закупками примерно на $2 млрд. В последние месяцы Вашингтон пообещал направлять финансирование напрямую правительствам таких стран, как Кения, Руанда и Уганда, одновременно ожидая роста их собственных расходов.