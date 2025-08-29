Рубио заявил об официальном закрытии USAID

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о начале процесса ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID).

В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X, он отметил, что с начала года американские власти сэкономили налогоплательщикам десятки млрд долларов. По словам господина Рубио, небольшой перечень ключевых программ был передан под контроль Государственного департамента, а USAID официально перешло в режим закрытия.

Господин Рубио подчеркнул, что с 1 июля агентство официально прекратило администрирование программ иностранной помощи. Процесс ликвидации возглавил директор Административно-бюджетного управления США Рассел Воут, назначенный по одобрению президента Дональда Трампа, которого господин Рубио назвал своим соратником.

Деятельность USAID фактически была приостановлена еще в январе – в частности, с этого времени прекратилась поддержка проектов на Украине, где на начало года реализовывалось более 100 программ.