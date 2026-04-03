Акции на ПИКе

Обновленная оферта компании «Недвижимые активы» по акциям ПИК подняла их биржевые котировки более чем на 6%. Инвесторы среагировали на высокую цену, по которой «Недвижимые активы» готовы теперь приобретать акции ПИК. На щедрость покупателя повлияло решение ЦБ, который счел ценовые параметры предыдущей оферты ущемлением прав инвесторов.

Выставление компанией «Недвижимые активы» оферты по акциям ПИК привело к стремительному росту котировок на биржевых торгах 3 апреля. Вряд ли могло быть иначе: объявленная цена составила 551 руб.— на 11% выше закрытия предыдущего дня. Согласно данным Московской биржи, акции поднимались в цене более чем на 6%, до 526,8 руб., обновив максимум с середины декабря 2025 года. Объем торгов достиг 6,5 млрд руб., максимального значения с середины ноября.

«Данная оферта — это хорошая возможность для акционеров выйти из актива с премией к рынку»,— считает аналитик «Альфа-Инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

При этом отсечки по сроку участия в оферте для инвесторов не установлено, а значит, инвестор «может рассчитывать на участие в предложении независимо от сроков приобретения бумаг», что делает покупку акций застройщика под оферту еще более привлекательной, отмечает эксперт.

Компания ПИК — один из крупнейших российских застройщиков, специализирующийся на строительстве и реализации жилья комфорт-класса. Выручка компании по МСФО за шесть месяцев 2025 года выросла на 24%, до 328 млрд руб. При этом чистая прибыль компании снизилась на 22%, до 32 млрд руб. Данные о владельцах компании «Недвижимые активы» не раскрываются.

В начале октября 2025 года совет директоров ПИК отменил дивидендную политику, согласно которой выплачивал акционерам не менее 30% от чистой прибыли по МСФО, а также одобрил консолидацию обыкновенных акций в пропорции 100: 1 (см. “Ъ” от 9 октября 2025 года). За последующую неделю котировки акций застройщика рухнули на треть, до минимума с декабря 2024 года. ПИК не раскрывает структуру владения акциями, однако 11 февраля 2026 года «Недвижимые активы» направили в ЦБ документы по обязательной оферте о выкупе 99,8 млн акций, что соответствует оценке Московской биржи по free-float эмитента. По оценке господина Пучкарева, исходя из средневзвешенной цены за предшествующие полгода оферта могла бы пройти по 451,5 руб.

Однако 26 февраля Банк России принял решение о несоответствии оферты законодательству. Обновленная оферта была подана 18 марта. Причем, как отметила компания, регулятор установил, что одобрение советом директоров ПИК отмены дивидендной политики и консолидации акций привело к «существенному снижению их рыночной стоимости», поэтому цена оферты «должна определяться за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения», то есть с 7 апреля по 7 октября 2025 года.

Участники рынка положительно отнеслись к позиции Банка России. «С определенной уверенностью можно сказать, что цель эмитента была выкупить акции дешевле, "надавив" на среднюю цену за полгода, путем намеренного обрушения стоимости акций»,— отмечает руководитель направления «Долевые ценные бумаги» АВО Мурад Агаев. Как указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев, данный случай — прецедент защиты прав инвесторов от искусственно созданного занижения котировок для российского рынка.

По мнению ведущего инвестиционного аналитика «Го Инвест» Никиты Бредихина, инвесторы «могут подать практически весь свободный объем акций к выкупу».

Если мажоритарный акционер консолидирует более 95% акций, это даст ему право на принудительный выкуп оставшихся бумаг, так что «миноритариям нет смысла продолжать удерживать бумаги», считает эксперт.

Исходя из объявленной цены «Недвижимые активы» готовы заплатить 55 млрд руб. за выкуп. В самой компании не стали оценивать объемы, которые инвесторы могут принести по оферте.

Участники рынка ожидают, что эмитент проведет делистинг акций. «Компания, будучи публичной, полностью закрылась от инвесторов, раскрываемость данных очень слабая, а корпоративные практики последнего времени не позволяют рассматривать ее акции как инвестиционный инструмент»,— отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов. В ПИК не ответили на запрос “Ъ” относительно планов делистинга.

Андрей Ковалев, Дарья Андрианова