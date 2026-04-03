Как это сбойственно крупнейшим

Сбой в платежных сервисах Сбербанка (MOEX: SBER), произошедший утром 3 апреля, спровоцировал проблемы и у клиентов ряда других банков. Эксперты указывают, что подобная ситуация могла произойти из-за блокировок подозрительных операций, которые банки обязаны осуществлять по закону о Национальной платежной системе. Осложнить ситуацию могло и использование клиентами сервисов VPN. Проблему удалось устранить оперативно, однако эксперты указывают, что это временное решение.

3 апреля СМИ начали сообщать о массовых сбоях в работе банковских карт и системе быстрых платежей (СБП), причем наибольшее количество сообщений исходило от клиентов Сбербанка. В банке признали наличие проблемы: «Мы видим, что сейчас у некоторых из вас возникают сложности с использованием наших сервисов, и нам очень жаль, что вам пришлось с этим столкнуться». При этом там делали «все возможное, чтобы как можно скорее все восстановить».

Проблемы клиентов других банков эксперты связывают с тем, что Сбербанк является крупнейший эквайером (банком, проводящим операции по картам других банков) в стране. Поэтому если у него возникли проблемы, то и в торговой точке, которую он обслуживает, не будут работать ни СБП, ни карты других банков. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») сообщила, что сбой произошел на стороне одного из банков. «При этом на стороне НСПК все системы работают штатно»,— отметили там.

По сведениям источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, проблема изначально была с модулями персонализации и процессингом, возможно из-за блокировок, которые банк обязан совершать по закону о Национальной платежной системе, требующему заморозить подозрительные операции (см. “Ъ” от 20 марта).

«Из-за этого подразделение бизнеса начало перезагружать все системы, в результате чего возникли ошибки при взаимодействии с антифрод-системой»,— пояснил собеседник “Ъ”. Неисправности образовались в канале между антифрод-системой и другими модулями, из-за чего перестали работать не только карты и СБП, но и другие сервисы.

Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский обращает внимание, что банки, как и весь крупный бизнес, применяют VPN для связи своих офисов и устройств. «Именно блокировка VPN является темой обсуждения в последние дни, и, вероятнее всего, она же сказалась на сегодняшнем сбое, так называемый френдли фаер»,— считает он. В Роскомнадзоре не ответили на запрос «Ъ».

Вместе с тем эксперты отмечают, что такая ситуация могла произойти не только из-за блокировок. По словам председателя Координационного совета негосударственной сферы безопасности РФ Игоря Бедерова, в 70% подобных случаев проблема не в самих блокировках, а в том, что архитектура не закладывала падение одного сервиса без коллапса соседних. «Та же картина могла возникнуть из-за банальной ошибки при обновлении модуля персонализации, резкого скачка нагрузки, сбоя в системе очередей, когда очередь сообщений между процессингом и антифродом переполнилась и начала терять пакеты»,— считает он.

«Восстановить работу всех систем удалось в короткие сроки, все сервисы банка работают штатно»,— заявили “Ъ” в Сбербанке вечером 3 апреля. Быстро восстановить работу сервисов помогло то, что инженеры откатили часть конфигураций, перезапустили сервисы в правильном порядке, указывают эксперты. Но радикальное решение проблемы может растянуться на недели, так как нужно «пересмотреть архитектуру связей, написать четкий сценарий падения каждого сервиса, переработать политику доступа бизнеса к ИТ-контурам», указывает господин Бедеров.

Подобная ситуация может произойти в любом крупном банке, притом что в мелких банках меньше систем и проще архитектура, поэтому такой сценарий менее вероятен.

Максим Буйлов, Юлия Пославская, Дарья Загайнова