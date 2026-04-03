В Буденновске прокуратура потребовала ликвидировать крупную свалку
В ходе проверки Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила незаконный полигон твердых бытовых отходов на территории Буденновска. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Площадь свалки превышает 50 тыс. кв. м. Полигон был исключен из специального реестра в 2023 году и прекратил деятельность по размещению мусора. «При этом до настоящего времени собственник участка не разработал проект рекультивации полигона, положительное заключение государственной экологической экспертизы не получил и необходимые работы не провел»,— уточняется в сообщении.
Прокурор направил в суд иск о возложении на юридическое лицо разработать проект и приступить к рекультивации земли.