Компенсации пострадавшим от наводнения обойдутся бюджету Дагестана в 4 млрд рублей

Власти Дагестана подсчитали, что подтопления 28 марта 2026 года уничтожили или повредили тысячи домов, а компенсации жителям обойдутся в 4 млрд руб., сообщила пресс-служба администрации главы региона.

Наибольшие потери фиксируют в Махачкале — свыше 2 тыс. построек, в Хасавюртовском районе — более 770, в Дагестанских Огнях — 285. Вице-премьер Манвел Мажонц подтвердил эту цифру, отметив, что обследование продолжается и итоговая сумма может вырасти.

Сильный дождь и шквалистый ветер обрушились на регион вечером 28 марта, вызвав паводок с рек Тарнаирка и Черкес-озень. Поток хлынул в Махачкалу из Агач-аула, перегрузив ливневую систему, затопил дороги, снес дома и оставил без света 327 тыс. жителей. В Хасавюртовском районе режим ЧС ввели с 21:00, эвакуировали сотни людей; в Махачкале спасли 250 человек, 57 из них, включая 16 детей, разместили в пунктах временного пребывания. Всего из зон подтопления вывели более 3,3 тыс. человек, МЧС освободило от воды 544 дома и 700 участков, но 235 строений остаются затопленными.

Глава республики Сергей Меликов распорядился выплатить помощь из резервного фонда. Каждый пострадавший получит по 15 675 руб. единовременно, при частичной утрате имущества — 79 тыс. руб., при полной — 156 тыс. руб. За вред здоровью дадут от 313,5 тыс. руб. (легкий вред) до 627 тыс. руб. (тяжелый), семьям погибших — 1,567 млн руб. на человека. К 2 апреля жители подали свыше 12 тыс. заявок, выплаты уже стартовали.

Аварийные бригады работают без остановки: в Махачкале заполнили Хушетское и Вузовское водохранилища, наладили гиперхлорирование воды с лабораторным контролем. В Хасавюрте укрепляют вал у водозабора «Акташ», в Каспийске, Избербаше, Дербенте и Буйнакске водоснабжение стабильно, откачивают подвалы. Режим ЧС сохраняется в Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте, Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах. По другим данным, потоп повредил 3,5 тыс. домов и 36 дорог, поступило 4087 заявок на компенсации.

Станислав Маслаков