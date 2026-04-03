На Ставрополье в 2025 году потратили 945 млн рублей на подготовку кадров для АПК

Ставропольский край в 2025 году направил 945 млн руб. на подготовку специалистов для агропромышленного комплекса в рамках федерального проекта «Кадры АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном минсельхозе.

Предприятия АПК получили компенсацию до 90% затрат на ученические договоры и зарплату студентам во время практики — на эти цели ушло 1,8 млн руб., помощь получили 43 студента на базах местных сельхозпредприятий.

Заместитель министра сельского хозяйства края Артем Ильин отметил, что средства модернизировали Ставропольский государственный аграрный университет: отремонтировали учебные корпуса и общежитие. Регион также развил агроклассы в 60 школах, где обучаются более 2 тыс. ребят, — инвесторы-сельхозпроизводители создали их с учетом нужд отрасли, а край возместил до 90% расходов на оборудование. Правительство России усилило поддержку: Михаил Мишустин перераспределил субсидии, выделив Ставрополью 779,5 млн руб. на 2025–2027 годы.

Более 50 инвесторов присоединились к инициативе, а всего регион направил 6,9 млрд руб. на поддержку отрасли, в том числе перечислив 4,5 млрд фермерам. По поручению губернатора Владимира Владимирова край одним из первых запустил региональный проект «Кадры в АПК (Ставропольский край)», который стимулирует выплаты педагогам и ученым, участвующим в ключевых проектах.

В 2026 году работы продолжаются: власти предусмотрели свыше 396 млн руб., включая компенсации сельхозтоваропроизводителям. Планируют открыть еще 22 агрокласса, готовя агрономов, зоотехников, операторов дронов и инженеров прямо со школьной скамьи, чтобы внедрять инновации в отрасль. Ставрополье лидирует в развитии АПК, где доля молодых специалистов достигает 12%, хотя возвращаются в село единицы — проект решает эту проблему системно. К 2030 году Россия создаст свыше 18 тыс. агроклассов для 300 тыс. школьников. Регион сохранит ключевые меры господдержки и добавит новые элементы для производителей.

Станислав Маслаков