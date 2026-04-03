В Дагестане принято 43 тысячи заявлений на компенсацию ущерба от подтоплений

Более 43 тыс. заявлений на выплату компенсаций от ущерба, причиненного обильными дождями, подали жители Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Выплаты производятся за счет средств резервного фонда республики. Процедура выплат уже начата. В ведомстве отметили, что в 24 тыс. заявлений не указан адрес домовладения, что препятствует начислению выплат.

Кроме этого, глава Дагестана Сергей Меликов поручил решить вопрос с назначением единовременной выплаты пострадавшим от непогоды на местах. Их размер составит около 16 тыс. руб.

Наталья Белоштейн