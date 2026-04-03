В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве школьницы 30 лет назад

На территории Республики Дагестан задержан подозреваемый в двойном убийстве, произошедшем 30 лет назад в Оренбургской области. Одной из жертв убийцы стала школьница. Об этом в MAX сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Преступление совершено в июле 1996 года. Возле дороги Домбаровский – Светлый сотрудники милиции обнаружили останки двух девушек с признаками насильственной смерти. Убийство так и не было раскрыто.

На след подозреваемого полицейские вышли в 2026 году. Его задержали на территории Дагестана и доставлен в Оренбургскую область.

«Предварительно установлено, что между мужчиной и погибшими, одна из которых была несовершеннолетней, возник конфликт. В результате фигурант совершил убийство, сжег тела и скрылся», — сообщили Ирина Волк.

Задержанный передан в следственные органы.

Наталья Белоштейн

